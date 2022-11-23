Средства от акциза на сладкие напитки планируют направить на лечение сахарного диабета

Соответствующая программа сейчас внесена в правительство

23 ноября 2022, 17:36

Средства, получаемые в результате налогообложения сахаросодержащих напитков, планируется направить на лечение пациентов с сахарным диабетом. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко российским депутатам Госдумы.

«Благодарю за поддержку инноваций, которые касаются налогообложения по сладким напиткам. Средства пойдут как раз на [лечение] сахарного диабета. Программа сейчас внесена в правительство, и ждём ее финализации», — сказал Мурашко на «правительственном часе» в парламенте.

Напомним, 10 ноября Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс о дополнительных доходах бюджета. Среди прочего закон на акциз в размере 7 рублей за литр сладких напитков, его введут с 1 июля 2023 года. Накануне документ утвердил президент России Владимир Путин.

Госдума приняла законопроект об акцизе на сладкие напитки с лета 2023 года

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