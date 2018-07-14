США обвинили 12 россиян во "вмешательстве" в президентские выборы

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Американские власти предъявили обвинения 12 сотрудникам российских разведслужб. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на Bloomberg и заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.

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Агентство уточняет, что речь идет об обвинениях, связанных со взломом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.

Розенстайн отмечает, что обвиняемые являются сотрудниками двух подразделений ГРУ. По его словам, некоторые из них крали информацию, а другие занимались ее распространением.

При этом заместитель генпрокурора отмечает, что данных о том, что хакерская атака повлияла на итоги выборов, нет.

Розенстайн также заявил, что ранее сообщил об обвинениях в отношении представителей разведслужб России главе государства Дональду Трампу.

Минюст США опубликовал имена 12-и предполагаемых сотрудников российского ГРУ, которые ответственны за атаки на компьютеры демократов. В списке фигурируют следующие россияне: Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачок, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, а также Анатолий Ковалев.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демпартии. Позднее документы, которые были предназначены для внутреннего пользования, опубликовали в открытом доступе. Демократы уверены, что это повлияло на итоги президентских выборов.

Спецслужбы США заявляют о причастности России к взлому компьютеров Национального комитета. Москва эти обвинения отвергает.яндии.