США заплатили за полет астронавта на «Союзе» в рублях

Американская компания Axiom Space в рублях заплатила «Роскосмосу» за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском корабле «Союз», сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы получили полное финансирование со стороны не NASA, а конкретно от компании Axiom, которая выступала в качестве посредника в организации этой миссии», — сказал Рогозин, уточнив, что оплата была произведена в рублях.

Он добавил, что Axiom Space внесла оплату на месяц позже, но зато в полном объеме.

При организации полета NASA выбрали Axiom Space в качестве посредника из-за давления со стороны конгресса, а Axiom Space потом купила место на российском корабле, добавил глава «Роскосмоса». Полет Ванде Хая стоил около 2 млрд руб., рассказывал Рогозин еще в апреле.