Стадион «Клевченя» в Барнауле затопило из-за коммунальной аварии

На конькобежном стадионе «Клевченя» в Барнауле 2 марта произошла коммунальная авария. Об этом сообщает «Российская газета».

Прорыв случился рядом с тем местом, где располагаются беговые дорожки. Из-за промыва на стадионе появилась яма, а лёд залило водой.

Сотрудники Барнаульского водоканала, по информации пресс-службы, устранили повреждение в тот же день.

Замдиректора школы олимпийского резерва Вита Верниковская отметила, что проблема с сетями на стадионе существует уже не первый год. Заподозрили неладное сотрудники стадиона после того, как напор воды стал слабее.

На данный момент половина катка не пригодна для катания. Неизвестно, сколько времени потребуется на устранение проблемы.