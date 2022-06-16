Территория раздора. Почему в Барнауле жители разрушают школьные стадионы и как с этим борются директора?

В Барнауле школы, которые всегда были местом притяжения детворы и местных жителей, могут закрыть свои стадионы. Пойти на такие крайние меры руководителей вынуждают вандалы, которые портят школьное имущество и оставляют после своих «тренировок» горы мусора. В итоге подростки и взрослые лишаются зачастую единственной площадки, где они могут заниматься спортом. В проблеме разбирался amic.ru.

Борьба за школьный стадион

Современный стадион школы № 135 был закрыт для жителей микрорайона «Сиреневый» более двух лет. Сначала — из-за пандемии, потом — потому что так решила администрация учебного заведения. В условиях плотной жилой застройки и большого скопления припаркованных вокруг автомобилей подросткам даже негде было погонять мяч, рассказывают родители. В итоге они слонялись по подворотням или рассекали на велосипедах и самокатах вблизи проезжей части, рискуя попасть под автомобиль.

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«Да, во дворах домов есть современные детские площадки, но они для малышей, а моему ребёнку 10 лет и он в песочнице сидеть не будет. Директор школы открывать стадион отказывалась, утверждая, что если ворота открыть, здесь камня на камне не останется», — рассказала жительница микрорайона Елена.

Горожане неоднократно обращались в СМИ и к властям с требованием обратить внимание на проблему и наконец открыть стадион. Но, по их словам, директор на контакт идти категорически не хотела. При этом корреспонденту amic.ru руководитель учебного заведения Елена Знаемова сообщила, что главная причина, по которой стадион долгое время оставался закрытым, — проблемы с дренажной системой. И после зимы нужно было время, чтобы грунт под современным покрытием полностью просох.

«У нас решается вопрос по поводу установления дренажной системы на стадионе. Верхнее покрытие просохло, а почва ещё была сырой. Если бы мы открыли стадион раньше, всё это месиво было бы на дорожках и искусственном футбольном покрытии», — объясняет Елена Знаемова.

В то же время она подтвердила, что хулиганы часто портили оборудование на стадионе. Каждое утро дворники собирали горы мусора после «тренировок» взрослых и подростков: упаковки от мороженого и чипсов, салфетки, бутылки, окурки. Случалось, что выламывали ограждение или приходили «отдыхать с кальяном», а на замечания реагировали в крайне грубой форме. Порядок же на территории должна поддерживать школа, а директору при этом ещё необходимо где-то изыскивать средства, чтобы ремонтировать разрушенное.

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«Ежедневно сюда приходили люди на пробежки, поиграть в волейбол и баскетбол, но было много и тех, кто шёл, чтобы похулиганить. Повсюду был мусор, исписывали лавочки, мусорные баки, каждый столбик ограждения. Нам всё это приходилось стирать, убирать и приводить в порядок, чтобы потом провести занятия для детей. Люди просто не реагировали на запреты и обращения: катались на самокатах и велосипедах по искусственной дорожке и спортивным площадкам, хотя это категорически запрещено», — говорит руководитель.

Летом школа всё же пошла навстречу жителям и с 1 июня стадион открыли. Но по особому графику: в будни — с 16 до 21, в выходные — с 10 часов.

«Стадион открыли по графику, утверждённому руководителем муниципального учреждения*. До 16 часов он у нас задействован для спортивных мероприятий на пришкольном стадионе и в профильных сменах. Но теперь есть те, кто требует держать его открытым круглосуточно. Такое ощущение, что они не понимают: этот школьный стадион был построен для учебного процесса. Он находится в оперативном управлении образовательной организации. Я несу ответственность за сохранность этого объекта, а также за жизнь и здоровье детей во время учебного процесса. Поэтому мы сами устанавливаем график, а не жители», — объясняет руководитель.

*Постановление администрации города Барнаула № 13 от 13.01.2022 «Об утверждении порядка безвозмездного использования плоскостных спортивных сооружений гражданами для индивидуального (личного) использования.

При этом, как говорит директор, после открытия стадиона снова всё пошло по старому сценарию: мусор, бутылки, нарушения правил и жалобы. Некоторые особенно «воспитанные» подвешивают на школьный забор мешочки с фекалиями животных.

Чтобы фиксировать правонарушения, школа ещё до пандемии установила купольную камеру. Однако найти виновных даже благодаря ей удаётся не всегда. В качестве примера директор приводит случай, когда на волейбольной площадке выломали пролёт ограждения.

«По камере было видно, что мама разговаривала по телефону, а её ребёнок катался на велике по волейбольной площадке с насыпной крошкой. Там кататься нельзя, но при этом он ещё неоднократно врезался в забор. В итоге пролёт просто был выломан. Мама, не прерывая телефонного разговора, взяла велосипед за руль и они удалились. Было заявление в полицию, но её не нашли. И это счастье, что рядом в этот момент не оказалось детей или прохожих, которых этот забор мог накрыть сверху», — рассказывает директор.

Поколение потребителей

Такая же ситуация сложилась и в гимназии № 40, где в 2013 году за спортзалом сделали новую площадку и установили восемь уличных тренажёров. К настоящему времени из них уцелел только один.

«Они не рассчитаны на здоровых мужиков, а их зачастую использовали не по назначению. В итоге, чтобы дети не пострадали, часть из них мы демонтировали в прошлом году, остальные — в этом», — объясняет директор Александр Овсиевский.

Заботу о детях жители близлежащих домов не оценили. Один из них даже решил «восстановить справедливость» и пожаловался в районную администрацию и комитет по молодёжной политике Барнаула. Мол, нечего распоряжаться бюджетными средствами, а если скрутили тренажёры, будьте любезны, поставьте новые.

«Купить новые нам не по карману — они стоят бешеных денег, а ремонтировать — их никто не ремонтирует, металл в них непрочный», — говорит директор.

В гимназии № 22 разрушенную вандалами волейбольную площадку восстановить ещё можно, но на это нужны средства, которых в учреждении образования просто нет. Директор Андрей Громов рассказывает, что пять лет назад с ремонтом помогли спонсоры, чтобы дети могли играть в волейбол на уроках. Тогда же решили ограничить вход на ее территорию, чтобы люди относились к спортивному сооружению более ответственно. Чтобы взять ключ достаточно было предъявить удостоверения личности. Но инициативные граждане начали рвать сетку-ограждение. В итоге площадку пришлось открыть, а теперь ей требуется серьёзный ремонт.

«Я обязан содержать и отвечать за вверенное мне имущество. При этом если кто-то из этих детей пострадает, то виноват опять буду я. Сейчас от покрытия на площадке уже почти ничего не осталось. Ежедневно мы ремонтируем и сетку-ограждение. Восстановление обходится очень дорого, да и на постоянный ремонт всех площадок бюджетных средств просто не хватит. Нужно с детства воспитывать в людях бережное отношение к тому, чем ты пользуешься. Сейчас, если делаешь замечание, те, кто видят меня, извинятся, а работников гимназии могут и послать», — рассказывает руководитель школы.

Разрушена и беговая дорожка с резино-полимерным покрытием, которую смонтировали по программе «Школьный стадион» в 2011 году. По ней катаются любители велосипедов, роликов и самокатов. По всей территории размещены объявления, что делать этого нельзя, но их игнорируют и даже уничтожают.

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«Администрации всех уровней и работники образовательных учреждений делают всё для организации досуга людей и занятий спортом, но большинство из них относятся потребительски. Это проблема бытовой культуры населения. А основа этой пирамиды — семья, где идёт воспитание, школа же его может лишь корректировать», — говорит директор гимназии № 22 Андрей Громов.

Гарантийный срок эксплуатации резино-полимерного покрытия семь лет. Но если устраивать «покатушки», износ произойдёт значительно быстрее. Через сколько именно — зависит от того, насколько добросовестно работает компания-производитель, от монтажа и интенсивности таких заездов. Цена одного квадратного метра нового покрытия составляет 1,8 тыс. руб., ещё 500 руб. стоит демонтаж, рассказал о тонкостях менеджер компании «Эко Пром».

А закрывать стадионы — это вообще законно?

Директора школ имеют право по своему усмотрению закрывать школьные спортивные объекты от посторонних, полномочия у них на это есть, поясняла amic.ru в «Переговорке» начальник отдела общего образования регионального Минобра Наталья Полосина. Она отметила, что зачастую это единственная возможность защитить стадион от вредительства и сохранить имущество.

«Одно дело, когда дети придут на стадион играть. А у нас в течение практически всего лета действует программа „Дворовый тренер“. Тогда и школьные стадионы открыты, и дети заняты. Но у нас есть такое (убеждение, — прим. ред.), что это не моё, а государственное, поэтому беречь это необязательно. И ездить по резино-полимерному покрытию на самокатах и велосипедах нельзя. К сожалению, это имеет место быть», — отметила Полосина.

Однако депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева считает, что всё-таки школьные стадионы должны быть открыты для горожан. При этом она ссылается на указание президента о необходимости развития физической культуры и спорта среди населения. Но жители микрорайонов обязаны проявлять ответственность, считает парламентарий. Безусловно, средства на восстановление разрушенных конструкций и современного покрытия найти можно, но это будет неправильно, если их будут ежегодно выделять на устранение последствий такого потребительского отношения горожан, отмечает депутат.

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«Я понимаю директоров школ, ситуация двоякая, и всё же стадионы должны быть открыты. Но нужны „народные дружинники“, чтобы смотреть за этой территорией, ведь охранника там на круглосуточное дежурство не поставишь. Мы можем найти возможность ввести штрафы. Но даже если мы это сделаем, то кто за этим будет следить? Здесь нужно работать через депутатский корпус, через администрации районов, через информирование с призывом не мусорить и не ломать имущество. Если вы, жители, ходите сюда каждый день, следите за порядком», — говорит Марина Понкрашева.

Смогли договориться

Впрочем, в Барнауле есть случаи, когда руководители учреждений образования сумели прийти к консенсусу с жителями микрорайонов. В их числе и директор школы № 133 Евгений Ласица. Ещё несколько лет назад тут тоже были проблемы с вандалами и хулиганами, но сейчас жители ответственно подходят к сохранности стадиона и никому не позволяют его испортить. Последние посетители покидают объект не позднее 21:30.

«У нас на стадионе тоже висит купольная камера. Если люди что-то потеряли или у них что-то украли, всегда можем посмотреть записи видеонаблюдения, чтобы помочь решить проблему. Мы не выясняем отношения, потому что у нас есть закреплённые люди, которые следят за порядком, делают уборку и не допускают вандализма. Все люди взрослые и ответственные, активно проявляют гражданскую позицию. Если дети приходят кататься на роликах или самокатах, просим их переместиться с покрытия на асфальт», — делится опытом Евгений Ласица.

Достиг взаимопонимания с общественностью и руководитель гимназии № 42 Иван Гребенкин. Уже с 06:30 на дорожках стадиона можно увидеть любителей бега, а вечером жизнь кипит на спортивных площадках. К школьному имуществу большинство людей относятся бережно, утверждает директор, хотя бывают и случаи, когда в вечернее время шумные компании оставляют после себя кучи мусора.

«Я бы мог закрыть всё и никого не пускать, так как несу ответственность за собственность школы. Но стадион — это единственное место, где жители могут бегать и заниматься спортом. Если закроем стадион, люди начнут ломать ограду и больше денег уйдёт на восстановление. Я это знаю по опыту других школ», — говорит Иван Гребенкин.

Однако в ночное время гимназию всё-таки начнут закрывать на замок. И это не прихоть директора, а предписание прокуратуры. Дело в том, что к безопасности школ предъявляются определённые требования. В частности, она должна быть огорожена, а в ночное время необходимо исключить доступ посторонних лиц.

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«Не закрывая территорию, сделать это просто невозможно. Прокуратура указала нам в ходе проверки на эти нарушения. Поэтому будем устанавливать калитки и закрывать территорию, чтобы не было посторонних лиц. У нас три входа и все они ночью скоро будут закрыты», — объясняет директор.

Есть положительные примеры взаимодействия с населением и в гимназии № 22. Например, жители, которые занимаются бегом и скандинавской ходьбой, зимой самостоятельно очищают спортивную площадку от снега. Делают они это по специальному графику, не привлекая администрацию. С таких людей нужно брать пример, подчёркивает Андрей Громов.

Не готовы вновь лишиться школьного стадиона из-за вандалов и некоторые ответственные жители микрорайона «Сиреневый». Граждане сформировали инициативную группу и готовы всячески взаимодействовать с администрацией школы, рассказала amic.ru одна из её участниц Ольга. Жители сложились и заказали баннер с правилами поведения на спортивном объекте, а также планируют купить уличную урну, которую установят на входе на стадион. Активисты надеются, что, может, после этого несознательным гражданам станет хоть немного стыдно и они перестанут мусорить на школьном дворе и «украшать» забор образовательного учреждения кулёчками с фекалиями.