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Стали известны новые подробности увольнения сотрудников из «Леруа Мерлен» перед Новым годом

В «Леруа Мерлен» перед Новым годом уволили 10 человек, на очереди — 11-й

30 декабря 2022, 07:45, Антон Дегтярев

Леруа Мерлен/ Фото: amic.ru
Леруа Мерлен/ Фото: amic.ru

Причиной увольнения сотрудников барнаульского магазина «Леруа Мерлен» могли стать финансовые трудности компании. Об этом сообщил amic.ru один из кандидатов на увольнение. Мужчина сообщил редакции, что число сотрудников, которым предложили написать заявление об увольнении по соглашению сторон, составляет 10 человек. Еще один не согласился с требованием руководства.

«Внутренняя ситуация тяжелая. Компания иностранная и финансироваться не может из-за санкций. Все сложно и с иностранными, и с российскими банками. И цель сейчас выйти на автономность без кредитования», — сообщил собеседник.

При этом мужчина сообщил, что эта причина «не преподносилась как причина увольнения. Не сказать, что это какие-то проблемы, просто нужно стать автономными от банковской системы».

Ранее бывший работник магазина сообщил amic.ru об увольнении восьмерых сотрудников. Без работы остались продавцы, менеджеры складских операций, торговых отделов и один руководитель отдела. Люди не ожидали увольнения и от растерянности почти все подписали предложенное соглашение. Только один человек отказался его подписывать. Он ушел сначала на больничный, а потом и в отпуск. Если по возвращении его уволят, работник заявил о намерении идти в суд.

Известно, что этот человек является инвалидом второй группы и недавно магазин даже запрашивал у него справку для соцзащиты об инвалидности. Так что увольнения он не ожидал. В качестве причины отставки руководство назвало невыполнение требований руководителя, с чем он не согласен.

Также собеседник amic.ru отметил, что ему известно лишь об одном сотруднике, которому выплатили положенный при уходе «по взаимному соглашению сторон» двойной оклад. Остальным же якобы заплатили только за отработанные дни.

Оперативный комментарий «Леруа Мерлен» amic.ru получить не удалось. Редакция направила официальный запрос магазину.

Комментарии 14

  • Компания иностранная -- А, так вот и причина. Так они могли вообще уйти из России, тогда на улице оказались бы все сотрудники. Пришлось бы наверное забирать компанию российскому бизнесу или даже государству.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно, почему они не ушли из России. Так то молодцы, получается против санкций пошли
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Развалили все местные фирмы демпингом Потом взвентили ценник Теперь сами попадают под зверства импортозамещателей
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Дикий оскал капитализма
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Если бы они закрылись, местные фирмы вздохнули бы свободнее. А так местных поразоряли, а сейчас цены загнули еще круче...
    30 декабря, Гость   Ответить
  • какие такие местные фирмы?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • так в Леруа все едут потому что местные фирмы цены задрали
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, потому что местные фирмы цены задрали --- Это какие? Формула? Zнак?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • "Люди не ожидали увольнения" работая в иностранной компании, от которой(страны) уже с десяток пакетов с пакетами санкций. О - оптимизм.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • хах, почему же это тогда касается только магазина на павлике? И те же компании, которые ушли уже из России платили своим сотрудникам несколько месяцев 2/3 зарплаты. Уважаемое (нет) леруа, это пятно не отмыть, не первый раз такая кровавая жертва, хорошо, что осветили
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Если идёт сокращение штата, должны выплатить 3 оклада+отпускные (при наличии таковых), а не заставлять сотрудника подписать заявление по собственному желанию (соглашение) и не произвести выплаты. Тем более, если человек с группой инвалидности, просто по-человечески не трогать его, позволить трудиться, а не сидеть на пенсии по инвалидности. Позор Леруа, международная компания, а поступает как ООО Рога и копыта.
    01 января, Гость   Ответить
  • ***Позор Леруа, международная компания, а поступает как ООО Рога и копыта.*** Так не только ооо"рога и копыта" поступают, но крупные работодатели. Недавно бывшие рассказали историю как уволили из "Геофизики" якобы в связи с сокращением штатов мастера, которому оставалось до пенсии меньше 2-х лет, а штат затем после увольнения ещё и увеличили. Причем, такие вещи отработаны до мелочей, причем, так, что уцепиться не за что - все продуманно.
    01 января, Гость   Ответить
  • Гость, подождите и в другом магазине это же произойдет..
    02 января, Гость   Ответить
  • Это уже происходит по всем городам России в Леруа
    12 января, Гость   Ответить
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