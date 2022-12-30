Стали известны новые подробности увольнения сотрудников из «Леруа Мерлен» перед Новым годом

В «Леруа Мерлен» перед Новым годом уволили 10 человек, на очереди — 11-й

30 декабря 2022, 07:45, Антон Дегтярев

Леруа Мерлен/ Фото: amic.ru

Причиной увольнения сотрудников барнаульского магазина «Леруа Мерлен» могли стать финансовые трудности компании. Об этом сообщил amic.ru один из кандидатов на увольнение. Мужчина сообщил редакции, что число сотрудников, которым предложили написать заявление об увольнении по соглашению сторон, составляет 10 человек. Еще один не согласился с требованием руководства.

«Внутренняя ситуация тяжелая. Компания иностранная и финансироваться не может из-за санкций. Все сложно и с иностранными, и с российскими банками. И цель сейчас выйти на автономность без кредитования», — сообщил собеседник.

При этом мужчина сообщил, что эта причина «не преподносилась как причина увольнения. Не сказать, что это какие-то проблемы, просто нужно стать автономными от банковской системы».

Ранее бывший работник магазина сообщил amic.ru об увольнении восьмерых сотрудников. Без работы остались продавцы, менеджеры складских операций, торговых отделов и один руководитель отдела. Люди не ожидали увольнения и от растерянности почти все подписали предложенное соглашение. Только один человек отказался его подписывать. Он ушел сначала на больничный, а потом и в отпуск. Если по возвращении его уволят, работник заявил о намерении идти в суд.

Известно, что этот человек является инвалидом второй группы и недавно магазин даже запрашивал у него справку для соцзащиты об инвалидности. Так что увольнения он не ожидал. В качестве причины отставки руководство назвало невыполнение требований руководителя, с чем он не согласен.

Также собеседник amic.ru отметил, что ему известно лишь об одном сотруднике, которому выплатили положенный при уходе «по взаимному соглашению сторон» двойной оклад. Остальным же якобы заплатили только за отработанные дни.

Оперативный комментарий «Леруа Мерлен» amic.ru получить не удалось. Редакция направила официальный запрос магазину.