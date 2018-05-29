Стали известны первые вопросы Путину на "Прямой линии"

На сайте "Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным" опубликованы первые вопросы граждан, передает телеканал 360.

Россияне интересуются будущим, которое ожидает страну через шесть лет, борьбой с экономическими и социальными проблемами, а также экологией и наукой.

Граждан также волнуют вопросы социального обеспечения и защиты населения. Спрашивают, планируется ли повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин, в то время как средняя продолжительность жизни "сильного пола" составляет всего 64 года.

Беспокоит людей рост цен на топливо и предполагаемая коррупция в программе "Обеспечение жильем молодых семей".

"Прямая линия" состоится 7 июня в 12:00 по московскому времени. Россияне могут задать вопрос Путину, отправив SMS и ММС, позвонив в колл-центр или путем видеообращения. Также вопрос можно задать с помощью специального мобильного приложения "Москва - Путину".