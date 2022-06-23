Стали известны подробности смерти Юрия Шатунова

Стали известны подробности смерти известного российского певца Юрия Шатунова. Детали раскрывает Mash.

По информации источников телеграм-канала, около 11 вечера 22 июня Шатунов стал жаловаться на проблемы с сердцем. Певец вызвал скорую, однако врачам не удалось его спасти.

По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт миокарда. В крови Шатунова не обнаружили следов наркотиков или алкоголя.

Позднее стало известно, что друзья Шатунова сами отвезли его в поликлинику, но врачи, понимая серьезность его состояния, попытались доставить его в больницу. Один раз сердце певца удалось перезапустить, но позднее он скончался.

Информацию о смерти певца подтвердил его концертный директор Аркадий Кудряшов.

Напомним, что исполнителю песен «Белые розы», «Седая ночь» и «Детство» было 48 лет.