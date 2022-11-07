Стало известно количество мобилизованных, которые находятся в зоне проведения спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас около 80 тысяч мобилизованных граждан находятся в зоне проведения спецоперации, около 50 тысяч принимают участие в боевых действиях. Как пишет РИА Новости, об этом глава государства рассказал на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион.

«У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне. Остальные все — на полигонах», — рассказал он.

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Общество В Госдуме не ожидают дополнительного набора в рамках частичной мобилизации

Напомним, что частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября. Призвать планировалось 300 тысяч человек. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о ее завершении.