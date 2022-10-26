Стало известно, что за стеклянные купола устанавливают в Нагорном парке Барнаула

В Барнауле на днях заметили странные прозрачные «купола» в Нагорном парке. Объяснение оказалось очень простым.

Пользователи в социальных сетях рассказывали о том, что в Нагорном парке стали появляться прозрачные купола-иглу, предназначение которых многим оказалось неизвестно.

На самом деле прозрачные иглу устанавливают для того, чтобы позднее открыть здесь кафе. Авторы проекта отмечают, что их гости смогут получить удобную парковку и панорамный вид на Обь, а также красивый вид на город и «современный контент».

Отмечается, что вместимость одного иглу — до шести человек.