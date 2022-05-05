Стало известно, как будут работать ЗАГСы во время майских праздников в Алтайском крае

Стало известно, как будут работать ЗАГСы Алтайского края на праздничных выходных. Об этом рассказали в региональном Минюсте.

7 мая 2022 года органы ЗАГС Алтайского края работают в соответствии с обычным графиком. 8 и 9 мая 2022 года — выходные дни. 10 мая 2022 года государственная регистрация актов гражданского состояния будет обеспечена отделом ЗАГС № 4 по городу Барнаулу (отдел ЗАГС по Индустриальному району г. Барнаула), Бийским отделом ЗАГС и Рубцовским отделом ЗАГС.

11 мая 2022 года отдел ЗАГС № 1 по городу Барнаулу (отдел ЗАГС по Центральному району г. Барнаула) и отдел ЗАГС № 3 по городу Барнаулу (отдел ЗАГС по Ленинскому району г. Барнаула) работают по графику.

«В иных органах ЗАГС в этот день приём граждан осуществляться не будет», — подытожили в министерстве.

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