Стало известно, когда пройдет Всероссийская перепись населения

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Сроки проведения Всероссийской переписи населения установили в федеральном кабмине — распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

В документе говорится, что пробный вариант переписи пройдет с 1 по 31 октября 2018 года и охватит примерно 550 тысяч человек. Тестовая перепись проводится "в целях отработки программно-методологических и организационных вопросов Всероссийской переписи населения".

Всероссийская же перепись населения состоится в период с 1 по 31 октября 2020 года.

"Ответственным за подготовку и проведение пробной переписи населения и Всероссийской переписи населения, обработку полученных сведений, подведение итогов, их официальное опубликование, хранение переписных листов и других документов, методологическое обеспечение Всероссийской переписи населения определён Росстат", - говорится в пояснительной записке к распоряжению правительства.

Проводить перепись предлагается посредством трех инструментов — через интернет, с помощью переписчиков с использованием портативных компьютеров и простым заполнением бумажных листов, которые принесут на дом.



Напомним, что последняя перепись населения в России прошла в октябре 2010 года.