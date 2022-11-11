Стало известно, кому чаще всего звонили мошенники в 2022 году

ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые становились жертвами мошенников в 2022 году. Об этом рассказал старший вице-президент банка ВТБ (ПАО), руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов на форуме «Финополис-2022».

В 2022 году доля мужчин и женщин, которые попадались на уловки мошенников, практически сравнялась: 51% против 49% соответственно. Чаще всего злоумышленники обманывают людей в возрасте от 30 до 55 лет — на них приходится более 70% всех пострадавших. Средний возраст среди мужчин составляет 42 года, у женщин — 45 лет. Меньше всего воздействию мошенников подвержены люди старше 55 лет (21%) и в возрасте до 29 лет (13%).

Большинство жертв проживают в Центральном (свыше 40%), Приволжском (13%) и Сибирском федеральных округах (12%). Меньше всего уловкам мошенников верят клиенты на Северном Кавказе — таких случаев там всего около 1%.

«В этом году средний возраст клиентов, оказавшихся под воздействием мошенников, увеличился с 31 до 43 лет. В основном это россияне, которые занимают активную жизненную позицию, много работают, финансово стабильны и именно поэтому становятся наиболее привлекательной целью для злоумышленников. В 2022 году рост числа мошеннических атак продолжается. Сценарии „разводов“ постоянно обновляются и мимикрируют под текущую общественно-политическую ситуацию. В этом году появились роботизированные звонки через мессенджеры якобы от банков, обещания создать „безопасный“ счёт или выплатить средства за опросы. Очень популярно хищение через социальную инженерию и фишинг. К сожалению, многие клиенты самостоятельно поддерживают такие разговоры, хотя лучший совет в таких ситуациях — немедленно вешать трубку», — отметил Никита Чугунов.

Чтобы уберечь свои средства, пользователям следует соблюдать несколько правил: не передавать третьим лицам персональные данные, включая информацию из документов, а также банковские данные, в том числе цифры на банковских картах, логин и пароль от доступа в личный кабинет онлайн-банка. Никому не сообщать коды, которые приходят в СМС. Не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, а лучше — подключить фильтрацию входящих звонков. И помните, сотрудники банка никогда не звонят клиентам с использованием мессенджеров.