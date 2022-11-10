Стало известно, кто из жителей Алтайского края больше других нуждается в работе

Эксперты площадки hh.ru выяснили, как изменилась активность соискателей в Алтайском крае. По данным за октябрь 2022 года количество активных резюме выросло на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 1,3% — по сравнению с сентябрём 2022 года.

Отмечается, что больше всего выросла активность соискателей без опыта работы и молодых специалистов: +60,4% к прошлому году. Также активность в поиске работы повысилась у соискателей административного персонала (+49,4%), сферы закупок (+20,8%), строителей (+20,4%), маркетологов (+18,1%) и работников из ресторанно-гостиничного направления (+19,9%).

Падение активности отмечается у госслужащих (-86,6% к прошлому году), специалистов по добыче сырья (-81,8%), банковских работников (-76,3%), специалистов по страхованию (-68,5%), кадров из масс-медиа и сферы развлечений (-61,6%).

В целом чаще всего соискатели из Алтайского края сегодня ищут работу в сферах «Продажи» (14% от общего количества резюме в регионе), «Административный персонал» (10%) и «Транспорт, логистика» (6%).