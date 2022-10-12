Стало известно, сколько Алтайский край намерен заработать на приватизации в 2023 году

Примерно 130 млн рублей могут выручить от продажи регионального имущества и акций власти Алтайского края в 2023 году. Об этом на пресс-конференции 11 октября рассказал вице-губернатор, министр финансов края Данил Ситников.

«По приватизации в целом доходы 2023 года от продажи имущества прогнозируются на уровне 26 млн рублей, и средства от продажи акций и ином участии в капитале — на уровне 100 млн рублей. Всего 130 млн рублей запланировано в доходной части краевого бюджета», — уточнил Ситников. При этом в текущем году доход казны от приватизации будет равен 460 млн рублей, дал приблизительную оценку министр.

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Руководитель краевого Минфина уточнил, что фактическое исполнение прогнозного плана по приватизации существенно отличается от заложенных в бюджет показателей. Причём не всегда в большую сторону. Правда, 2022 год стал исключением со знаком плюс. «Речь идёт о продаже пакета 25% акций АО „Бийское“. Хотя изначально ожидаемое поступление в 2022 году было примерно на таком же уровне — 120 млн рублей», — сообщил Ситников.

Начальная цена лота составляла 119,5 млн рублей. В итоге победитель торгов — агрофирма «Урожай» — увеличила это предложение на 340 млн рублей, или в четыре раза.

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Напомним, общий объём доходов краевого бюджета на 2023 год запланирован на уровне 139,8 млрд рублей, расходов — 153,3 млрд рублей, дефицит составит 13,4 млрд рублей. Эти цифры должно утвердить Алтайское Заксобрание в первом чтении на очередной сессии 27 октября.