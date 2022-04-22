Стало известно, сколько денег потратят на реконструкцию пруда в парке «Изумрудный». Стоимость работ в эфире радио «Маяк» впервые озвучил управляющий парком Владислав Вакаев.

По его словам, всего на обустройство парка планируют затратить 350 млн рублей. В прошлом году 32 млн из общего бюджета уже были затрачены, а в этом планируют освоить 120 млн рублей. На реконструкцию пруда из них пойдет 60 млн рублей.

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Эти деньги пойдут на сам пруд, обустройство дренажной системы, а также благоустройство прилегающей территории.

Завершить реконструкцию пруда планируют до конца 2022 года.

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Ранее сообщалось, что власти Барнаула в 2022 году выделят около 120 миллионов рублей на реконструкцию парка «Изумрудный». Большая часть этих денег пойдёт на строительство нового пруда с набережной в самом центре зелёной зоны.