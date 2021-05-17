Стало известно, сколько россиян готовы к отключению интернета

Почти треть россиян (31%) готовы частично отказаться от интернета, а каждый десятый (12%) – сделать это полностью, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие", проведённое среди тысячи человек.

Ещё 58% опрошенных заявили о неготовности отказаться от выхода в виртуальную реальность. Наиболее высок этот процент в Сибири (63%), а наименее – в Южном федеральном округе (45%).

Для 62% респондентов реальность оказалась предпочтительнее интернета, 4% думают наоборот. При этом одинаково интересной реальную и виртуальную жизнь сочли 34% россиян.

В феврале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от глобальной сети возможно, если "у кого-то совсем снесёт голову". По словам Медведева, на этот случай у РФ уже есть план действий, и технологически для этого все готово.