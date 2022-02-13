Стало известно, сколько в Алтайском крае живет мужчин и женщин

Накануне Дня всех влюблённых, который празднуется 14 февраля, Алтайкрайстат опубликовал данные о количестве женщин и мужчин, проживающих в Алтайском крае. Согласно статистике, на 1 января 2021 года в регионе проживало 2 296 353 человека, из которых 46,2% мужчин (1 059 803) и 53,8% женщин (1 236 550).

Также в статоргане отметили, что за 2020 год в регионе было зарегистрировано 11 588 браков.

Напомним, в Алтайском крае 62 пары выбрали для заключения брака красивую дату 02.02.2022.

Представители ЗАГСов рассказали, что молодожёны всё чаще стараются выбирать красивые даты для оформления отношений. Их не останавливает даже то, что подобные дни могут выпадать на середину недели.