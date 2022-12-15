Стало известно, сколько заводов по сортировке мусора могут построить в Алтайском крае

К 2030 году необходимо обеспечить стопроцентную сортировку отходов

15 декабря 2022, 13:02, ИА Амител

Фото: russort.ru

В правительство Алтайского края поступило несколько предложений о заключении концессий на строительство заводов по сортировке мусора. Об этом на заседании Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований рассказал министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский.

По словам Стрелковского, Волжская инжиниринговая компания предложила построить объекты мощностью 250 тысяч тонн для Барнаульской зоны деятельности регоператора по обращению с ТКО. Алтайская концессионная компания и Алтайская концессионная компания №1 — объекты мощностью 100 тысяч тонн для Алейской и Бийской зон, «Терминал» — комплекс в селе Санниково Первомайского района. Все соглашения находятся на разных стадиях рассмотрения.

К 2030 году необходимо обеспечить стопроцентную сортировку отходов и снизить объём ТКО, направляемых на полигоны, в два раза. Для этого нужно построить на территории региона объекты общей мощностью 550 тысяч тонн (сейчас объём производимого мусора в регионе — 523 тысячи тонн). Правительство Алтайского края в 2022 году подписало трёхстороннее соглашение с Российским экологическим оператором и компанией «АГРУПП» о введении пяти комплексов по переработке отходов к 2029 году.

Также министр природных ресурсов и экологии сообщил, что в 2023 году планируется корректировка территориальной схемы обращения с отходами для приведения её в соответствие с параметрами федеральной схемы, сейчас проводятся конкурсные процедуры.

Согласно схеме, в Алтайском крае сейчас имеется 18 полигонов, 50 площадок временного накопления отходов. Также в регионе есть 797 исторически сложившихся свалок, подлежащих в перспективе реконструкции. Для решения этого вопроса в правительстве Алтайского края создана рабочая группа.

Ранее в региональном Минприроды рассказали, каким видят «мусорное» будущее Алтайского края.