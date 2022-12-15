НОВОСТИОбщество

Стало известно, сколько заводов по сортировке мусора могут построить в Алтайском крае

К 2030 году необходимо обеспечить стопроцентную сортировку отходов

15 декабря 2022, 13:02, ИА Амител

Фото: russort.ru
Фото: russort.ru

В правительство Алтайского края поступило несколько предложений о заключении концессий на строительство заводов по сортировке мусора. Об этом на заседании Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований рассказал министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский.

По словам Стрелковского, Волжская инжиниринговая компания предложила построить объекты мощностью 250 тысяч тонн для Барнаульской зоны деятельности регоператора по обращению с ТКО. Алтайская концессионная компания и Алтайская концессионная компания №1 — объекты мощностью 100 тысяч тонн для Алейской и Бийской зон, «Терминал» — комплекс в селе Санниково Первомайского района. Все соглашения находятся на разных стадиях рассмотрения.

К 2030 году необходимо обеспечить стопроцентную сортировку отходов и снизить объём ТКО, направляемых на полигоны, в два раза. Для этого нужно построить на территории региона объекты общей мощностью 550 тысяч тонн (сейчас объём производимого мусора в регионе — 523 тысячи тонн). Правительство Алтайского края в 2022 году подписало трёхстороннее соглашение с Российским экологическим оператором и компанией «АГРУПП» о введении пяти комплексов по переработке отходов к 2029 году.

Также министр природных ресурсов и экологии сообщил, что в 2023 году планируется корректировка территориальной схемы обращения с отходами для приведения её в соответствие с параметрами федеральной схемы, сейчас проводятся конкурсные процедуры.

Согласно схеме, в Алтайском крае сейчас имеется 18 полигонов, 50 площадок временного накопления отходов. Также в регионе есть 797 исторически сложившихся свалок, подлежащих в перспективе реконструкции. Для решения этого вопроса в правительстве Алтайского края создана рабочая группа.

Ранее в региональном Минприроды рассказали, каким видят «мусорное» будущее Алтайского края.

Комментарии 17

  • В одночасье своим рассказом писатель опустил ценник на санниковское жильё Успевайте...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Да, повезло Санниково...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • А где все ранее построенные заводы? Каждый год в новостях заводы-заводы-заводы.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, бумага, всё стерпит
    15 декабря, Гость   Ответить
  • «Терминал» — комплекс в селе Санниково - НЕЕЕЕТ. там вони от рубероидного завода достаточно
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Так пусть эти компании строят мусороперерабатывпюшие заводы в своих регионах.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Прям в селе Санниково будет или в Фирсово ?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Могут построить, но могут и не построить, тут ведь всё надвое у нас так.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Людям важно, что в планах не когда не будет реализовано.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Очередная болтовня
    15 декабря, Гость   Ответить
  • До 2130 построят
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Хорошая статья. Еще могут стадион построить для чемпионата мира по футболу 2030, могут и не построить, конечно. На всё воля..
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Одно из немногих,чистых экологических мест под Барнаулом,.....давайте и его загадим...жаль,я 45 лет здесь живу...чистый воздух перекрывает все остальные неудобства,которых становится меньше,..село развиваются,люди едут сюда жить,строятся....а что надо людям ???,..правильно....свалку под нос.....Надеюсь у этого идиота,чью голову эта мысль посетила(устроить свалку именно здесь)...хватит ума задуматься- на хрена это делать .....
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Место где запланировали строительство, поля с/х назначения, находится в близи поселков, рядом грунтовые воды и озеро. Не понять,если это завод по переработке то почему на расположить так где городская свалка,которая проектировалась с учетом всех обстоятельств. Кто бы что не говорил горе это сулит.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • а у нас других мест нет под завод? подальше от жилья и водоемов? Как будут жить Новогорский , Санниково, Фиросово, Новоалтайск, Белово, когда им с подветренной стороны вонючку построят? Есть же полигон мусорный . Ну там бы и строили. Так сказать , поближе к сырью
    16 декабря, Гость   Ответить
  • У нас что нет больше мест, где можно строить? Сколько можно леса вырубать, поля сельхозназначения загаживать? Есть территории уже занятые отходами, ну и стройте там. Очищайте угол и вперед.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Не путайте людей - это очередная СВАЛКА которую хотят устроить в непосредственной близости крупных сёл Первомайского района нашего края. А именно - Берёзовка, п. Новый, Санниково, Б. Ключи, Жилино и Правда! И люди против этого‼️
    19 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров