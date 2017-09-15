Старейший в мире кот умер на 33-м году жизни в Великобритании

Фото: mirror.co.uk

Самый старый в мире кот по кличке Натмег скончался в Англии на 33-м году жизни. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Mirror.

Издание подчеркивает, что недавно кот-долгожитель преодолел заболевание дыхательных путей, однако продолжал мучиться от сердечной недостаточности. В связи с этим его хозяева Лиз и Ян Финлей решили усыпить Натмега.

Отмечается, что супруги нашли кота в своем саду в 1990 году. На тот момент ему было пять лет, сообщили ветеринары. С тех пор Финлеи не расставались с Натмегом.

По словам Яна, кот был не просто питомцем, а полноценным членом семьи и никогда не давал забыть об этом. "Думаю, в этом и есть секрет его невероятно долгой жизни", - цитирует его издание.

Ранее титул старейшего кота на земле принадлежал 26-летнему американцу Скутеру, который даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.