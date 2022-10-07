Стартовало онлайн-голосование за победителей фотоконкурса «Алтай в объективе»

Алтайская «Единая Россия» запустила голосование за победителей фотоконкурса к 85-летию Алтайского края «Алтай в объективе». Оно будет проходить на сайте партия.онлайн.

Экспертная комиссия отобрала лучшие фотографии. Но победителей будут выбирать именно жители региона. Причём проголосовать можно как за одного участника, так и за нескольких.

В конкурсе три номинации: «Историческое место», «Природа моими глазами», «Малая родина славится». Голосовать можно по ссылке партия.онлайн/photo с 6 по 16 октября включительно.

Лучшие фотографии войдут в электронный фотоальбом, посвящённый 85-летию Алтайского края. Авторов, которые наберут наибольшее количество голосов, отметят в реготделении «Единой России».

«Мы намеренно не предъявляли строгих требований к работам, потому что хотели в первую очередь развить интерес к уникальной природе и богатой культуре нашего региона, внести свой вклад в сохранение исторической памяти и поддержать творческих земляков. Думаю, что у нас всё получилось. Вместе с конкурсантами мы создадим фотоальбом, который будет доступен для всех и станет нашим общим подарком Алтайскому краю», — рассказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Иван Гладких.

Жители Алтайского края проявили большой интерес к фотоконкурсу. Свыше 1000 работ прислали взрослые и дети, профессионалы и любители. Самой популярной на конкурсе стала номинация «Природа моими глазами» — в ней представлено 85% фотографий. Больше всего работ (47) на конкурс прислала жительница села Красноярское Поспелихинского района Оксана Махтиева.