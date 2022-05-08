Старые советские открытки, посвящённые Дню Победы

Предлагаем вам в этот праздничный день подборку открыток, печатавшихся и нарисованных в разные советские годы. На таких открытках часто размещались лозунги, прославляющие мужество солдат и непобедимость Родины. Все запечатлённые на карточках элементы не случайны, каждый из них является неотъемлемой частью, символом Великой Отечественной войны, Великой Победы.

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Культура Международный женский день в советских открытках. Фото