Старые советские открытки, посвящённые Дню Победы
Атрибут, без которого не обходился ни один праздник 9 Мая
9 мая 2022, 06:33, Екатерина Смолихина
Предлагаем вам в этот праздничный день подборку открыток, печатавшихся и нарисованных в разные советские годы. На таких открытках часто размещались лозунги, прославляющие мужество солдат и непобедимость Родины. Все запечатлённые на карточках элементы не случайны, каждый из них является неотъемлемой частью, символом Великой Отечественной войны, Великой Победы.
Комментарии
Новости партнеров