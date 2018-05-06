Стекла нового лимузина Путина выдержат попадание из гранатомета

В лимузинах проекта "Кортеж", которые в скором времени начнут перевозить первых лиц государства, установлено специальное бронестекло новейшей российской разработки, пишет URA.RU.

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Авто Путин может прибыть на инаугурацию на новом бронированном автомобиле

Характеристики бронестекла позволяют защитить пассажиров почти от любой угрозы.

Стекло производится на одном из предприятий города Гусь-Хрустальный по специальной технологии с применением силиката и поликарбоната, что позволяет исключить образование осколков.

Цена каждого изделия составляет порядка 200 тысяч рублей.

Бронестекло соответствует классу защиты 5 ХЛ/BR 6 NS. Соответственно, оно должно выдерживать попадание из гранатомета с расстояния 50 метров.

Ранее стало известно, что новый бронированный лимузин проекта "Кортеж" не будет задействован во время инаугурации Владимира Путина. В связи с этим инаугурация пройдет без традиционного проезда Путина по Москве.