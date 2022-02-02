"Стелс-омикрон" выявили в 44 регионах России

Подвид “омикрон”-штамма коронавируса ВА.2, который также был назван “стелс-омикроном”, выявили в 44 регионах России. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщает ”Интерфакс”.

По его словам, появление подобной линии не является неожиданной с точки зрения эволюции вирусов. Хафизов отметил, что первый в мире образец BA.2 обнаружили 17 ноября 2021 года в ЮАР, а сейчас его зафиксировали уже более чем в 50 странах.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) 21 января зарегистрировало новый подвид “омикрона” — BA.2. Согласно предварительным исследованиям, эта мутация коронавируса обладает ещё большей скоростью распространения, чем изначальная линия — вероятность заражения им выше на 10%.