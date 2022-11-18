Стилист Лисовец сравнил смерть Жанны Фриске со смертью принцессы Дианы

Российский стилист Влад Лисовец спустя семь лет после смерти Жанны Фриске заявил о том, что это должно было случиться. Его слова передаёт портал «Дни.ру».

Он отметил, что у Фриске было много поклонников, но и много завистников. При этом Лисовец считает, что смерть такого человека, как Фриске, должна произойти в каждой стране, чтобы люди задумались о ценности своей жизни.

«Я не хочу сравнивать, но вспомните уход принцессы Дианы. Она и Жанна — это те женщины, о которых говорили только хорошее. И их уход заставил нас задуматься», — сказал Лисовец.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Причиной смерти певицы стала неоперабельная опухоль головного мозга.