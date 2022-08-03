Проект «Я — Модель!» прошёл в Барнауле 31 июля в ТРЦ «Арена». В этот день жители города попробовали себя в роли моделей — получили образ от стилиста и визажиста и поучаствовали в профессиональной фотосъёмке.

В составлении образов принимала участие Мария Штыкова — стилист проекта и ведущая модной рубрики программы «Утро России» на телеканале «Россия 1».

«Задача проекта „Я — Модель!“ — дать возможность почувствовать себя моделью. Впрочем, после преображения участники себя чувствуют не только моделями, но и королевами, царицами, богинями. Вот с таким настроением они от нас уходят, это очень круто», — сказала Штыкова.

Фото: проект «Я — Модель!»

Одежду, обувь и аксессуары для участников предоставили брендовые магазины ТРЦ «Арены»: ELIS, ORBY, Acoola, ПЕПЛОС, Barsalissa, T&Z, Podium, BARBARELLA, «Гольфстрим», Modno.22, CONTE, Rieker, OBLIК. Каждая модель получила 10 профессиональных фотографий.

Напомним, «Я — Модель!» — это международный проект, к которому в 2022 году присоединились 119 городов России и СНГ.

ТРЦ «Арена»

Адрес: Павловский тракт, 188

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