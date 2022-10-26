Стипендию алтайских студентов будут индексировать ежегодно

Стипендию студентов алтайских профессиональных учебных заведений будут индексировать ежегодно. Как сообщает пресс-служба Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС), в региональном законе «Об образовании в Алтайском крае» закрепят обязательную индексацию стипендий студентам профессиональных учебных заведений.

Согласно поправкам, размер стипендии будет определяться руководством образовательной организации исходя из размеров стипендиального фонда и с учётом индексации. Как отметила министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина на заседании фракции «Единая Россия», предполагается, что индексация будет проводиться ежегодно.

«Тема повышения стипендий важная и актуальная. Правительство региона сегодня держит этот вопрос на контроле, ищет рациональные решения. Думаю, что ежегодная индексация, которая прописывается сегодня в законе, это правильная и нужная мера, её очень ждут студенты. Она позволит постепенно выровнять ситуацию со стипендиями», — отметил председатель АКЗС Александр Романенко.

Напомним, что на данный момент размер стандартной стипендии в ПТУ составляет 560 рублей. Социальная — 839 рублей.