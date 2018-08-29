Стивен Сигал решил открыть в России школу айкидо

Актер Стивен Сигал планирует открыть в России школу айкидо под своим брендом Ten Shin, что в переводе означает "Небесная душа", пишут "Известия".

Новости

Общество Актер Стивен Сигал зарегистрировал ИП в подмосковной Электростали

Заявку на регистрацию бренда в России актер подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 24 августа. Как рассказал представитель актера Анар Рейбанд агентству городских новостей "Москва", под этим названием с 1974 года работают школы на Западе.

"Поскольку он живет в России и является гражданином этой страны, актер хочет, чтобы этот бренд тоже перекочевал в РФ, чтобы он спокойно мог им пользоваться", - сказал Рейбанд.

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Ранее его назначили спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям. В этой должности Сигал будет способствовать реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, уверены в МИД.