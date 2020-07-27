Стивен Сигал захотел купить землю в Бурятии по программе "Дальневосточный гектар"

Голливудский актер Стивен Сигал, который приехал в Бурятию, заинтересовался покупкой земли по программе "Дальневосточный гектар", сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам Сигала, он знает о программе и, возможно, воспользуется ею. В регионе он собирается обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Сигал рассказал, что жители Бурятии – одни из самых дружных, понимающих и толерантных людей во всей России. Он призвал молодое поколение чтить свои традиции и сохранять родной язык.

Напомним, что актер прибыл в Россию 21 июля. В регионе Сигал планирует познакомиться с культурой и традициями старообрядцев, а также съездить на озеро Байкал. По словам актера, его предки – жители юга Бурятии, а потому он любит посещать республику.