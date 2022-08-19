Стоит центр, объездная тоже: в Барнауле образовались семибалльные пробки

Движение автомобилей в Барнауле затруднено из-за заторов на дороге. Согласно оценке сервиса «Яндекс.Пробки», вечером в пятницу, 19 августа, интенсивность пробок достигла 7 баллов.

На данный момент движение затруднено по проспектам Строителей, Ленина, Красноармейском и Калинина, улице Челюскинцев, Цеховой, Пионеров, Кулагина. Также пробка собралась на улице Молодёжной, Власихинской, Георгиева, Попова и на объездной дороге — машины встали на шоссе Ленточный бор и улице Кулагина.

Кроме того, проблемы с проездом есть на Южном и Лесном трактах а также по улице Аванесова — скорее всего, в пятничный вечер горожане спешат на дачи.