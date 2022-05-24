Стоит весь город. Утренние пробки в Барнауле достигли отметки в семь баллов

Утром 24 мая Барнаул сковали массовые заторы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», интенсивность их составляет семь баллов.

Самый протяженный затор растянулся по проспекту Космонавтов и проспекту Калинина. Он начинается от улицы 40 лет Октября и заканчивается у улицы Аносова.

Тяжелая ситуация также на улице Северо-Западной и проспекте Ленина. Полностью «встала» улица цеховая.

Почти полностью стоит движение на улице Советской армии от улицы Телефонной до Павловского тракта, а на Павловском тракте пробка растянулась рт пересечения с улицей Малахова до улицы Фурманова.

Еще один большой затор образовался на улице Власихинской от кольца на «Волне» до шоссе Ленточный бор.