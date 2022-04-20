Столицу России предложили перенести в Сибирь

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Зуенко предложил перенести столицу России в географический центр страны — Сибирь. По его словам, на фоне необходимости «поворота на восток» данное решение является целесообразным, пишет «Лента.ру».

При этом Зуенко подчеркнул, что процесс был бы крайне сложным и не быстрым. Преодолеть ранее преобладающую ментальную, экономическую и демографическую инерции, которые связывают Россию с Западом, получится только через десятилетия. В качестве примера аналитик привёл вестернизацию, проведённую Петром Первым.

«Если перекладывать эти реалии на современный лад, это будет означать перенос столицы во Владивосток. Сложно представить, чтобы сейчас это было осуществлено. Хотя, на мой субъективный взгляд, перенос столицы в географический центр нашей страны, в Сибирь, действительно был бы достаточно адекватным решением», — дополнил он.

Напомним, что, согласно опросу 2021 года, каждый пятый россиянин был бы за перенос столицы РФ в Сибирь. По их мнению, это положительно бы сказалось на развитии региона в экономическом и демографическом планах.