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Стоят все: жуткие 10-балльные пробки сковали Барнаул вечером 19 декабря

Особенно сложна ситуация на проспектах Ленина, Калинина, Строителей, Красноармейском

19 декабря 2022, 18:43, ИА Амител

Фото:
Фото: "Яндекс.Пробки"

Десятибалльные пробки сковали дороги Барнаула вечером 19 декабря. Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», особенно сложная ситуация на проспектах Ленина, Калинина, Строителей, Красноармейском.

Также серьёзные заторы образовались на улице Цеховой, Пионеров, Советской Армии, Балтийской, Попова, Малахова и Власихинской. Быстро объехать пробки в центре города тоже не выйдет, поскольку по улице Кутузова и шоссе Ленточный бор движение также «стоит».

Напомним, что утром краевая столица тоже стояла в пробках. Тогда скорость транспортного потока была существенно снижена на Павловском тракте, улицах Власихинской, Кутузова, Попова и Цеховой. Также заторы сковали пересечение проспекта Калинина с Северо-Западной. «Яндекс» оценивал ситуацию на 8 баллов из 10.

Комментарии 12

  • Спасибо Фунтику за Данилу...
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Пробки? Странно, откуда? Пропускной способности достаточно. Дороги почищены
    19 декабря, Гость   Ответить
  • 2-я Строительная виновата)
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Спасибо Фунтику за это
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Нормальные мэры, зная аварийное состояние путепровода, сначала заранее готовят эквивалентные обходные пути и маршруты, а потом разбирают и начинают перестраивать аварийное. И приводят в порядок городсткой транспорт, заботятся о насыщении парка маршрутами или дрюкают за это контрактеров-перевозчиков. Нормальные горожане стараются пользоваться транспортом, а не таскать свою пятую точку в своей машине "как раньше".
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Ёлка на Сахарова виновата
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Занялись освоением бюджета новорынковского долгостроя Понаделали выделенок для "кормильцев-автоперевозщиков и для "мусоровозов-защитников" А до трудящихся им дела нет Сами в пробках хари давят, сны досматривают, за наши налоги
    19 декабря, Гость   Ответить
  • интересно кого первого посадят мэра или губернатора
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Нормальные горожане стараются пользоваться транспортом, а не таскать свою пятую точку в своей машине "как раньше".----только при поломке личного транспорта. С утра в скотовозах всё битком и еще на остановке граждан автобуса на три стоит
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Нормальные горожане стараются пользоваться транспортом,---------говорят, что наивность это показатель чистоты души. но в вашем случае это показатель идиотизма.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, но в вашем случае это показатель идиотизма. --- Почему Вы так считаете? Я не автор поста, на который Вы отвечаете, просто реально, на авто добирался с работы за 40 минут и также из дома на работу, теперь пересел на ОТ и, по "выделенке" за 10 минут, а Вы в авто, но в "пробке"))))))))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • теперь пересел на ОТ и, по "выделенке" за 10 минут-------------серьезно? за 10 минут, на ОТ? откуда куда едете?
    20 декабря, Гость   Ответить
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