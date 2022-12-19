Стоят все: жуткие 10-балльные пробки сковали Барнаул вечером 19 декабря

Особенно сложна ситуация на проспектах Ленина, Калинина, Строителей, Красноармейском

19 декабря 2022, 18:43, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Десятибалльные пробки сковали дороги Барнаула вечером 19 декабря. Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», особенно сложная ситуация на проспектах Ленина, Калинина, Строителей, Красноармейском.

Также серьёзные заторы образовались на улице Цеховой, Пионеров, Советской Армии, Балтийской, Попова, Малахова и Власихинской. Быстро объехать пробки в центре города тоже не выйдет, поскольку по улице Кутузова и шоссе Ленточный бор движение также «стоит».

Напомним, что утром краевая столица тоже стояла в пробках. Тогда скорость транспортного потока была существенно снижена на Павловском тракте, улицах Власихинской, Кутузова, Попова и Цеховой. Также заторы сковали пересечение проспекта Калинина с Северо-Западной. «Яндекс» оценивал ситуацию на 8 баллов из 10.