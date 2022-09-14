Странам ЕС предложили собирать сверхприбыли нефтегазовых компаний

Еврокомиссия (ЕК) выступает за сбор прибыли нефтегазовых компаний, которые превысили в 2022 году рост в 20% в сравнении с прошлыми тремя годами. Как сообщает РИА Новости, собирать налог будут государства-члены ЕС.

Полученные доходы будут перенаправлять потребителям энергии, в частности уязвимым домохозяйствам, сильно пострадавшим компаниям и энергоемким отраслям.

Согласно оценке ЕК, взнос принесет около 25 миллиардов евро государственных доходов от сверхприбылей соответствующих компаний за 2022 фискальный год.

Также ЕК предложила временно ограничить доходы производителей электричества на возобновляемых источниках, атоме и буром угле, а также за снижение потребления энергии минимум на 5% в пиковое часы. Также в комиссии сочли целесообразным к 31 марта снизить общий спрос на электроэнергию минимум на 10%.