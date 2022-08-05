Страны Евросоюза окончательно приняли план снижения спроса на природный газ на 15% зимой

Страны Евросоюза окончательно приняли план снижения спроса на природный газ на 15% грядущей зимой. Как сообщает газета «Известия», об этом сообщается в релизе Совета стран ЕС.

В документе отмечается, что цель снижения спроса на газ — подготовка к возможным перебоям с поставками газа из России.

Постановление действует с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. При этом есть исключения для тех государств, которые не объединены общей газовой системой блока — они не смогут освободить дополнительные объемы в интересах соседей. Определенные послабления также предусмотрены для тех, кто уже выполнил цели по заполнению газовых хранилищ — Испании и Португалии, у которых есть свои возможности для импорта сжиженного природного газа.

Напомним, что впервые о плане стало известно 20 июля. 26 июля его согласовали министры энергетики стран Евросоюза. Сейчас он является добровольным, однако может стать обязательным в том случае, если будет объявлена чрезвычайная ситуация.