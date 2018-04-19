Страшно красиво: песчаная буря накрыла город Йезд в Иране

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Настоящий песчаный апокалипсис пришел в иранский город Йезд. Буря стала причиной перебоев в электроснабжении и оставила часть горожан без электричества, сообщает Sputnik. Люди прячутся в помещениях и выходят на улицу только в масках.

Отметим, что город Йезд расположен в оазисе посреди пустыни, где песчаные бури очень распространены.