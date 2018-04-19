Страшно красиво: песчаная буря накрыла город Йезд в Иране
Иранская версия фильма "Безумный Макс"
19 апреля 2018, 11:33, Екатерина Смолихина
Фото: Reuters
Настоящий песчаный апокалипсис пришел в иранский город Йезд. Буря стала причиной перебоев в электроснабжении и оставила часть горожан без электричества, сообщает Sputnik. Люди прячутся в помещениях и выходят на улицу только в масках.
Отметим, что город Йезд расположен в оазисе посреди пустыни, где песчаные бури очень распространены.
Комментарии
Новости партнеров