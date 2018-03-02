Стрельба произошла на севере Санкт-Петербурга

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Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы в четверг, 1 марта, вечером на севере Санкт-Петербурга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в полицию сообщили о хлопках. Прибывшие на место полицейские нашли труп мужчины. Еще один раненый был доставлен в больницу. "Обстоятельства происшествия устанавливаются", - цитирует агентство слова собеседника.

Источник в правоохранительных органах добавил, что инцидент произошел около 22:46 по московскому времени. Выстрелы услышал сотрудник автозаправки на улице Сикейроса и сообщил в полицию. Также он увидел два тела и вызвал медиков.

В результате произошедшего задержанных пока нет.