Строим счастье: портал Amic.ru запускает проект "Все строится"

Мы строим планы и отношения. Строим семью и свой дом. Мы строим свой характер, свою судьбу и свою жизнь.

А редакция портала Amic.ru строит новые проекты. Сегодня мы запускаем проект "Все строится...". Вы скажете, что строить во время кризиса – это авантюра? Ничего подобного – кризис просто дает нам возможность проявить себя.

В нашем проекте вы узнаете, как сделать качественный и бюджетный ремонт кухни, как оборудовать детскую комнату для ребенка, из какого материала лучше всего построить дом, как просчитать идеальные размеры дома и расходы на его строительство, а также что лучше всего сбережет тепло вашего дома и как сделать его светлее и радостнее.

Мы верим, что вместе с проектом "Все строится..." вы сумеете построить прочный, надежный, красивый и светлый дом, в котором вам будет комфортно, тепло и уютно.

Вместе с нами строят ваше будущее: АН "Гарантия", ООО "Алгоритм", ООО "Олимп-Алтай", ООО "Стройберг", ООО "ХатЭй Голд", ООО "АЛЬКОН" и ООО "Браво".



