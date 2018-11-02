Студентка оплатила долг приюта в 340 тыс рублей, чтобы спасти котенка

Студенка из Майкопа (Республика Адыгея) оплатила долг приюта для бездомных животных перед клиникой в размере 340 тысяч рублей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на запись волонтеров сообщества "Бездомные животные Майкопа" в Instagram.

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Сообщается, что девушка, пожелавшая не раскрывать свое имя, попросила принять в приют найденного котенка. Когда ей ответили, что это невозможно из-за большого долга перед ветеринарной клиникой, она согласилась оплатить этот долг.

"Шок, шок, шок… Друзья, мы до сих пор не можем прийти в себя хорошем смысле слова… За почти 6 лет существования нашей группы такое волшебство, как пару дней назад, случилось в первый раз. Мы очень хотели, чтобы вы все увидели лицо Ангела Хранителя нашей группы, которая нас просто спасла", — рассказали волонтеры.

Они подчеркнули, что теперь у них снова появилась возможность помогать животным. На данный момент, как отмечается, собак и кошек в приюте и на передержке в общей сложности около 100.

"Котенка в шутку назвали Золотым￼, ведь если бы он не попался на пути девушке, неизвестно, случилось бы это чудо или нет. Спасибо огромное этой замечательной девушке с добрым сердцем. Она просила не писать ее имя, но фото с тем самым котенком выложить разрешила", — добавили волонтеры.