Студенты АлтГТУ проходят практику на комбайновом заводе в Ростове-на-Дону

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Студенты факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, обучающиеся на кафедре наземных транспортно-технологических систем АлтГТУ им. И.И. Ползунова в Барнауле, ежегодно проходят практику на крупнейшем предприятии – комбайновом заводе "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону.

"Кафедра наземных транспортно-технологических систем с 2005 года сотрудничает с ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш". Ежегодно мы направляем двух-трех человек на конструкторскую практику. Только за последние годы около 10 человек уехали на постоянную работу на предприятие", – рассказывает Сергей Сороченко, профессор, к.т.н., доцент кафедры.

Как отмечают на кафедре наземных транспортно-технологических систем, региональные предприятия, такие как ООО "Агроспецмашина", ООО "Алтайталь", ООО "Алтайский завод автотракторного спецоборудования", ООО "Термоблок", ОАО "Алтайский моторный завод", ООО "Завод Алтайлесмаш", ОАО "Алтайгеомаш", ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" охотно берут на практику, а затем трудоустраивают студентов Алтайского технического университета.

В этом году комбайновый завод "Ростсельмаш" на производственную практику готов принять 10 студентов специализации "Автомобили и тракторы", "Технические средства агропромышленного комплекса" и "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Предприятие будет выплачивать заработную плату на время практики студентов, возместит затраты на проезд и аренду жилья. Лучшие студенты смогут получать именную стипендию компании "Ростсельмаш".

Также завод готов трудоустроить выпускников Алтайского государственного технического университета этого года, гарантируя компенсацию аренды жилья, оплату проезда и финансовую поддержку на первом этапе.