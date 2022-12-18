Студия Артемия Лебедева отсудила у барнаульской фирмы 300 тысяч рублей
Изначально студия запросила в иске компенсацию в размере миллиона рублей, но суд удовлетворил иск лишь частично
Студия известного дизайнера Артемия Лебедева отсудила у барнаульской компании ООО «АС-Агро» 300 тысяч рублей за нарушение исключительных прав. Об этом сообщает «Коммерсант».
Студия обратилась с заявлением в суд 1 августа. В исковом заявлении с барнаульской компании запросили один миллион рублей, но суд удовлетворил иск лишь частично.
«„АС-Агро“ занимается производством нерафинированных растительных масел и их фракций. Выручка в 2021 году, по данным „СПАРК-Интерфакс“, составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 89,9 млн руб.», — сказано в сообщении.
Причина, по которой дизайнеры обратились в суд, не называется.