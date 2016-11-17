Су-33 с "Адмирала Кузнецова" уничтожили не менее 30 боевиков "ан-Нусры"

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Палубные истребители Су-33 из состава авиакрыла крейсера "Адмирал Кузнецов" уничтожили крупное бандформирование группировки "Джебхат ан-Нусра" – не менее 30 боевиков – в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, в результате "массированного огневого удара" российских истребителей во вторник, 15 ноября, боевики получили серьезный урон. Конашенков отметил, что ряд каналов разведки подтвердили гибель не менее 30 террористов, включая полевых командиров Мухаммада Хелала, Абу Джабер Хармужа и Абуля Баха Аль-Асфари. Последний отвечал за объединение остатков резервов бандформирований в провинциях Алеппо и Хама, а также планировал очередное наступление на Алеппо.

Агентство пишет, что ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начала большую операцию по нанесению массового огневого поражения по позициям "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (обе группировки запрещены в РФ) в провинциях Идлиб и Хомс.