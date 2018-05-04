Суд арестовал имущество пресс-секретаря Роскомнадзора

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Московский суд наложил обеспечительный арест на имущество пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова и главы правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина, которые являются фигурантами уголовного дела о растрате. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на следователя в Басманном суде столицы, где в пятницу, 4 мая, решался вопрос о продлении домашнего ареста в отношении обвиняемых.

"Наложен арест на имущество обвиняемых", - цитирует агентство слова представителя СК. Адвокаты обвиняемых не уточнили, какое именно имущество арестовано.

Отмечается, что фигурантов дела обвиняют по статье "Растрата". Обвиняемые не признают вины и отказались от сделки со следствием.

Агентство пишет, что следствие уменьшило на 17 миллионов рублей - с 23 до 6 миллионов - сумму инкриминируемого ущерба в рамках дела. В материалах дела речь шла о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда. Также следствие полагало, что пресс-секретарь РКН пользовался банковской карточкой, на которую переводились данные деньги. Карта была оформлена на подставное лицо, но при обыске ее не нашли.

По словам адвоката Едидина Артура Большакова, СКР продлил срок предварительного следствия по делу до 7 сентября. По делу сотрудников Роскомнадзора также проходит гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева, которую обвиняют в растрате в особо крупном размере. Она находится под подпиской о невыезде.

"Интерфакс" со ссылкой на следователя Сергея Худык сообщает, что всего к уголовной ответственности по делу чиновников РКН привлечено 14 человек.

При этом собеседник агентства не уточнил, в каком статусе - подозреваемых или обвиняемых - находятся фигуранты дела.