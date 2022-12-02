Суд арестовал замначальника столичного управления МЧС Зотова

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника главного управления МЧС России по Москве — главному госинспектору по маломерным судам Сергею Зотову по делу о получении взятки. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Решение вынесено по ходатайству следствия. Зотов арестован до 29 января 2023 года.

О его задержании стало известно 1 декабря. Подробности дела не разглашаются.