Суд изъял имущество Захарченко на сумму 9 млрд рублей в доход государства
Защита намерена обжаловать решение суда
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Никулинский суд российской столицы в пятницу, 1 декабря, полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства арестованного во время расследования уголовного дела имущества и денег на сумму свыше 9 миллиардов рублей, которые получил экс-сотрудник ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко. Об этом пишет ТАСС.
"Удовлетворить иск прокуратуры в полном объеме", - цитирует корреспондент агентства решение судьи.
Защита Захарченко собирается обжаловать судебное решение. По словам адвоката Александра Горбатенко, решение суда об удовлетворении иска прокуратуры в полном объеме незаконно.
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"Мы будем обжаловать его в Мосгорсуде", - подчеркнул он.