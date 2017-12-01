Суд изъял имущество Захарченко на сумму 9 млрд рублей в доход государства

Фото: news.tj

Никулинский суд российской столицы в пятницу, 1 декабря, полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства арестованного во время расследования уголовного дела имущества и денег на сумму свыше 9 миллиардов рублей, которые получил экс-сотрудник ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко. Об этом пишет ТАСС.

Новости

Общество Сестра и мать полковника Захарченко уехали жить за границу

"Удовлетворить иск прокуратуры в полном объеме", - цитирует корреспондент агентства решение судьи.

Защита Захарченко собирается обжаловать судебное решение. По словам адвоката Александра Горбатенко, решение суда об удовлетворении иска прокуратуры в полном объеме незаконно.

Читайте также: Мать и сестра Захарченко рассказали о подброшенных им 120 миллионах

"Мы будем обжаловать его в Мосгорсуде", - подчеркнул он.