Суд назначил бывшему саратовскому министру 8,5 лет колонии

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Энгельсский районный суд Саратовской области приговорил экс-директора ​ФГУП "Консервный завод ФСИН России" Павла Беликова к восьми годам и шести месяцам колонии. Он признан виновным в мошенничестве, коммерческом подкупе и взяточничестве, пишет РБК, ссылаясь на сайт СКР.

Также суд оштрафовал его на 600 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2015 году Беликов с четырьмя пособниками похитили при закупках растительных жиров свыше 65,7 миллиона рублей, используя свое положение.

Сообщниками Беликова были глава отдела закупок консервного завода Сергей Сафонов, гендиректор ООО "Мастер-Кондитер" Андрей Аношин и коммерсанты Мгер Киракосян и Сло Иво​. Всех фигурантов дела признали виновными в мошенничестве, получении взятки, подкупе и растрате.

Следствие полагает, что Беликов также получил от Киракосяна взятку в размере 30 миллионов рублей за заключение договора поставки по завышенной стоимости. В 2016 году фигуранты дела похитили свыше 40,9 миллиона рублей из федерального бюджета, которые были выделены на покупку маргарина для ФСИН.

Киракосян получил 7,5 года лишения свободы и штраф в 600 тысяч рублей, Сафонов — 4,2 года тюрьмы и штраф в 350 тысяч рублей, а Антошину и Иво дали по четыре года и предписали заплатить штраф в размере по 300 тысяч рублей.

В начале 2010-х годов Беликов являлся министром территориальных образований Саратовской области.