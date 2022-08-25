Суд назначил Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий
Экс-мэра Екатеринбурга освободили из-под стражи в зале суда
25 августа 2022, 21:59
Суд запретил экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману средствами связи, интернетом и посещать публичные места. Как сообщает ТАСС, Ройзмана также освободили из-под стражи в зале суда.
Напомним, 24 августа бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации российской армии. Позднее ему предъявили соответствующее обвинение, экс-градоначальника этапировали в Москву.
Ройзман был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. В 2022-м его трижды штрафовали за дискредитацию вооружённых сил в соцсетях, ещё один штраф он получал по статье за неуважение к власти.
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