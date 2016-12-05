Суд не будет прекращать уголовное дело против оппозиционера Навального
Доводы адвокатов Навального не убедили судей в прекращении уголовного дела
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Уголовное дело в отношении известного оппозиционера Алексея Навального о хищении денег с предприятия "Кировлес" не прекращено. Таков вердикт Ленинского районного суда Кирова, пишет "Российская газета".
Судья, рассматривавший дело, не удовлетворил доводы адвокатов Навального. В свою очередь, защита оппозиционера вышла с новым ходатайством, теперь уже о возвращении обвинения в прокуратуру.
Адвокаты считают, что дело в отношении Навального не может снова рассматривать Ленинский суд. Именно там вынесли приговор в первый раз.
Напомним, решение суда по этому делу было вынесено в 2013 году. Оппозиционера вместе с экс-главой "Вятской лесной компании" Петром Офицеровым признали виновными по делу о растрате имущества предприятия "Кировлес". Изначально Навальный и Офицеров были приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы, но затем реальные сроки им заменили условными.