Суд полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает "Интерфакс".

"Признать распространенные сведения не соответствующими действительности, обязать ответчиков опубликовать опровержение", - постановила судья.

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Усманов обратился с иском к Навальному и ФБК 12 апреля. Он не требовал от ответчиков денежной компенсации, а просил опровергнуть сведения, распространенные в видео и в текстах на сайтах ответчиков. В частности, он просил опровергнуть утверждения Навального, что он является взяточником, преступником, недоплачивает налоги в российский бюджет, был осужден за изнасилование, незаконно завладел горно-обогатительными комбинатами (в том числе Михайловским ГОКом) и ввел цензуру в принадлежащем ему издательском доме "Коммерсант".

В подтверждение своих слов Усманов представил ряд документов, в том числе определение Верховного суда Республики Узбекистан, в соответствии с которым приговор Усманова по трем статьям, среди которых нет "изнасилования", был отменен по реабилитирующим основаниям, а также справку об отсутствии у него какой-либо судимости.

В начале марта ФБК Навального опубликовал расследование, в котором, в частности, утверждалось, что глава USM Holdings Усманов передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", главой наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

Судья обязала Навального и ФБК удалить из сети Интернет указанную информацию и видеоролики в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу. Опровержение должно быть размещено на сайтах оппозиционера и ФБК на протяжении трех месяцев.

Сам Навальный уже заявил, что не будет этого делать.