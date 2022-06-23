Суд потребовал от барнаульской фирмы снести дома на берегу Катуни в Манжероке
Домики на Каячинском плёсе в любимом туристами посёлке Манжерок были построены под видом пасеки. Суд посчитал их турбазой и обязал снести
Администрация Манжерокского сельсовета выиграла в Майминском районном суде тяжбу с барнаульской фирмой «Озёрное», которая взяла в аренду землю на берегу Катуни и построила там домики. Судья Алёна Ередеева признала их самовольными постройками и присудила снести в течение месяца после вступления в силу вердикта суда, пишет НГА.
По данным сайта, эта территория попала в руки компании «Озёрное», принадлежащей бизнесмену из Новосибирска Леониду Сафронову, ещё в прошлом десятилетии. Это были земли сельхозназначения, поэтому на них можно было заниматься только аграрной деятельностью.
Фирма объявила, что построит там пасеку. Так на плёсе появилось семь домиков, два из которых собственник называл жильём для пчеловодов, а остальные — складскими помещениями для хранения мёда и пасечного оборудования.
При этом на Avito, пишет издание, объекты размещались как гостевые домики и выставлялась цена на их аренду. в 2021 году, после большого общественного резонанса, по поручению районных властей началось судебное разбирательство.
Собственник заявлял, что это не капитальные строения, а временные, и сносить их нельзя. Но к суду привлекли экспертов, которые доказали на слушании, что это не строения для сельскохозяйственной деятельности, которые можно возводить на такой территории, а, по сути, турбаза, замаскированная под пасеку.
Теперь у барнаульской фирмы есть право на то, чтобы обжаловать это решение в республиканском суде.
Напомним, что накануне Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила о нехватке мест в отелях и на турбазах Горного Алтая.