Суд потребовал от барнаульской фирмы снести дома на берегу Катуни в Манжероке

Администрация Манжерокского сельсовета выиграла в Майминском районном суде тяжбу с барнаульской фирмой «Озёрное», которая взяла в аренду землю на берегу Катуни и построила там домики. Судья Алёна Ередеева признала их самовольными постройками и присудила снести в течение месяца после вступления в силу вердикта суда, пишет НГА.

По данным сайта, эта территория попала в руки компании «Озёрное», принадлежащей бизнесмену из Новосибирска Леониду Сафронову, ещё в прошлом десятилетии. Это были земли сельхозназначения, поэтому на них можно было заниматься только аграрной деятельностью.

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Фирма объявила, что построит там пасеку. Так на плёсе появилось семь домиков, два из которых собственник называл жильём для пчеловодов, а остальные — складскими помещениями для хранения мёда и пасечного оборудования.

При этом на Avito, пишет издание, объекты размещались как гостевые домики и выставлялась цена на их аренду. в 2021 году, после большого общественного резонанса, по поручению районных властей началось судебное разбирательство.

Собственник заявлял, что это не капитальные строения, а временные, и сносить их нельзя. Но к суду привлекли экспертов, которые доказали на слушании, что это не строения для сельскохозяйственной деятельности, которые можно возводить на такой территории, а, по сути, турбаза, замаскированная под пасеку.

Теперь у барнаульской фирмы есть право на то, чтобы обжаловать это решение в республиканском суде.

Напомним, что накануне Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила о нехватке мест в отелях и на турбазах Горного Алтая.